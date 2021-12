Kraftig fall i tilliten til politikerne

I en undersøkelse Norstat har utført for Aftenposten svarer 65 prosent at de har svekket tillit til norske politikere etter pendlerbolig-avsløringene i høst.

Én av fem – hele 20 prosent – svarer at de har fått «mye mindre tillit» til politikerne som følge av sakene. Nesten halvparten – 45 prosent – svarer at de har fått «litt mindre tillit».

Forsker Peter Egge Langsæther ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener tallene viser en uheldig utvikling.

[ Skatteetaten om advokatfirmas skatterapport til Stortinget: – Vi har en annen vurdering ]

– Dette er et ganske dramatisk fall i tillit. Tilliten mellom folk og myndighetene er en ressurs i det norske samfunnet, som man bør passe godt på. Det kan man ikke si at politikerne har gjort i disse sakene, sier Langsæther.

Saken fortsetter under videoen

Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo sentrum som skal dekke et reelt pendlerbehov for stortingsrepresentanter. Aftenposten har i høst avdekket store svakheter ved stortingsadministrasjonens kontroll av ordningen. Avisen har også avslørt at politikere har fått stortingsleilighet på feil grunnlag eller i strid med intensjonen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen