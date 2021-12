Brann i Haugesund – 20 personer evakuert

Klokken 22.22 er alt tilgjengelig brannmannskap på stedet, melder Sørvest politidistrikt på Twitter.

I alt 20 personer er evakuert fra nærliggende bygninger på grunn av røyk, men faren for at brannen sprer seg anses for å være liten.

– Vi ber publikum om å holde seg vekk fra Haugesund sentrum, mye røyk i området. Lukk vindu og dører, skrev 110-sentralen på Twitter tidligere på kvelden.

Den gamle brannstasjonen i Kirkegata har ikke vært i bruk på en stund, og det skal ikke være personer i bygningen.

Brannvesenet ble varslet like før klokken 21. Ti minutter før meldingen om brannen, ble politiet varslet om at noen ungdommer drakk og bråkte ved den gamle brannstasjonen.

– Patrulje ble sendt, og det ble oppdaget brann på stedet. Ungdommene som ble observert, er forduftet. Seks personer er evakuert fra ett nabobygg på grunn av røyk, skrev politiet på Twitter.