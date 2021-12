Vedums anslag: Staten tjener 27,6 milliarder på strøm i år

Det kommer fram i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) og et svar til Rødts Sofie Marhaug, skriver E24.

Ifølge Finansdepartementet er det dobbelt så mye som vanlig, og mellom 2010 og 2020 var disse inntektene i snitt på 11,4 milliarder kroner.

Trygve Slagsvolds Vedums departement understreker imidlertid at anslagene er usikre, at de må tolkes med forsiktighet, og at de økte inntektene motvirkes noe av at strømutgiftene til det offentlige også økes kraftig på grunn av dyr strøm.

