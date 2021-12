Stortingspresidenten bekrefter: Bedrageritiltalte Liadal får ikke etterlønn fra Stortinget

– Saken har vært behandlet i presidentskapet i dag, og det ble besluttet at søknaden om etterlønn fra Hege Haukeland Liadal avslås, sier han til NTB.

Tidligere torsdag erfarte anonyme kilder dette overfor TV 2.

Gharahkhani understreker at en stortingsrepresentant ikke har noe rettskrav på verken fratredelsesytelse eller etterlønn.

– Selv om Liadal ennå ikke er rettskraftig dømt etter tiltalen, foreligger det et tillitsbrudd ut fra det hun selv har erkjent i saken, sier han.

Stortingspresidenten opplyser at Liadal er orientert om avslaget.

Hege Haukeland Liadal er tiltalt for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget fra høsten 2016 til høsten 2018. Hun har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke for grovt forsettlig bedrageri.

I retten la påtalemyndigheten ned påstand om ni måneders fengsel for Liadal. De mener at hun har fått 125.353 kroner for mye utbetalt fra Stortinget. Dommen mot Liadal er ennå ikke klar.

