Regjeringen gir 1,8 milliarder til frivillige organisasjoner

Før jul mottar over 21.500 frivillige lag og organisasjoner full momskompensasjon av regjeringen, og alle som har søkt om det har fått godkjent hele søknadssummen, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Regjeringen prioriterer frivilligheten og vi har sikret full momskompensasjon allerede i år. Dette er det første året siden ordningen ble innført at alle får utbetalt hele den godkjente søknadssummen, og det er et stort løft for frivillighet, idrett og kultur, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Dette er frie midler som betyr mye for at organisasjonene kan holde virksomheten gående i disse krevende koronatider, fortsetter hun.

