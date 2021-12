Kronprinsesse Mette-Marit oppfordrer folk til å vaksinere seg

– Det er utrolig viktig at folk tar vaksinen, ikke bare for seg selv, men også for fellesskapet og for at ikke så mange skal bli smittet nå. Jeg vil oppfordre folk til å ta den, sier kronprinsesse Mette-Marit.

Samtidig understreket hun at det kan være mange årsaker til at folk ikke tar vaksinen, og sier det er viktig å ikke dømme, men heller ha dialog.

Hun besøkte torsdag vaksinesenteret i Hausmanns gate i Oslo. Kronprins Haakon skulle også egentlig ha vært med, men måtte avlyse da han sitter i koronakarantene.

Kronprinsessens oppfordring om vaksinering er i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Senest torsdag oppfordret Folkehelseinstituttet folk å takke ja til tredje dose så snart de får tilbudet.

Under besøket fikk kronprinsessen høre om arbeidet til de som jobber på senteret med å vaksinere befolkningen.

– Det har vært fantastisk å komme hit til senteret og høre mer om den fantastiske innsatsen som har blitt lagt ned både her og andre steder i landet. De står på hver eneste dag for at folk skal få vaksinene sine. Jeg blir så imponert over helsearbeiderne over hele landet, sier kronprinsessen.

