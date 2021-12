FHI-direktøren: Ikke plan om nye tiltak før jul

På spørsmål fra TV 2 om det vil komme nye koronatiltak før jul, svarer FHI-direktøren:

– Ikke etter planen, men vi kan ikke utelukke noen ting. Her skjer endringene så raskt.

Hun understreker at situasjonen er svært usikker og sier at FHI kontinuerlig vurderer om det er behov for nye tiltak, men at helsemyndighetene nå først og fremst ønsker å se effektene av tiltakene som allerede er innført.

– Vi må være åpne for justeringer av tiltakene, da vi ser at de ikke alltid fungerer i praksis, sier Stoltenberg.

Anbefaler at ansatte i skoler og barnehager unntas fra karantenereglene

Folkehelseinstituttet anbefaler regjeringen at ansatte i skoler og barnehager skal få slippe karantene ved smitte på arbeidsplassen.

Anbefalingen fra FHI ble sendt til regjeringen torsdag, skriver Utdanningsnytt. Årsaken til anbefalingen om karantenefritak er at FHI vil unngå stenging av skoler og barnehager også i 2022.

– Man kan ikke holde skoler og barnehager åpne dersom lærere og øvrige ansatte skal i karantene hver gang de er i kontakt med noen som er smittet, og det kommer til de å være gjennom vinteren og våren, sier Pål Surén, forsker og spesialist i barnesykdommer hos FHI.

Det fins allerede en rekke unntak fra smittekarantene. Surén mener det blir vanskelig for regjeringen å avgjøre om enda enn gruppe skal unntas.

– Alle unntak fra smittekarantene gir økt risiko for smittespredning. Men vi mener dette handler om hvorvidt man vil at barnehager og skoler skal holde åpent vinteren og våren neste år.

