Ap avklarer: Borettslag får strømstøtte

Det bekrefter Terje Lien Aasland (Ap), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Det kommer fra regjeringen i proposisjonen. De har avklart at de vil sørge for at de blir med i ordningen, sier Aasland til NTB.

Han sier prinsippet er enkelt:

– Alle husholdninger skal få støtte. Det er en ekstrem situasjon – høye strømpriser. Mange sliter økonomisk. Vi skal hjelpe dem. Det er budskapet fra regjeringspartiene.

Strømproposisjonen ble varslet lørdag og skal legges fram for Stortinget denne uka.

Omfatter rundt én million

Rundt én million nordmenn bor i dag i borettslag eller sameier, opplyste administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelag (NBBL) til NTB tidligere i uka.

Han reagerer slik på avklaringen fra Aasland:

– Det høres veldig bra ut, og vi ser fram til å få presentert denne løsningen, sier Folke Fredriksen.

– Det er viktig at det nå kommer en betryggende beskjed fra regjeringen for borettslag og sameier, og at de også blir del av kompensasjonsordningen, sier han.

Borettslag og sameier er registrert som næringskunder og har dermed risikert å falle utenfor regjeringens krisepakke, som er rettet mot husholdninger.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har denne uka vært i forhandlinger med regjeringspartiene om strømpakken. Han legger stor vekt på spørsmålet om borettslag og sameier med felles strømmåler.

– Det å inkludere de som bor i borettslag og sameier, er en veldig viktig sak for SV, sier han.

Uenighet om framdriftsplan

Torsdag ettermiddag fortsatte forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene om pakken.

– Vårt mål er å få på plass en bedre støtte til dem som trenger det mest, sier Haltbrekken om forhandlingene.

Etter det NTB forstår, kan dette for eksempel skje gjennom å øke strømhjelpen enda mer til de som mottar sosialhjelp eller bostøtte. Disse gruppene har allerede fått økte bevilgninger.

Et annet konfliktspørsmål er hvor raskt proposisjonen skal behandles i Stortinget.

Mens SV har åpnet for å holde et ekstraordinært stortingsmøte i romjula for å få annengangsbehandlet proposisjonen, ønsker Arbeiderpartiet å annengangsbehandle den før jul.

