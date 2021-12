Støre vil gjennomgå ressursbruken i sykehusene

Ifølge pandemiplanen skulle sykehusene klare 4.500 innlagte, 1.200 av disse på intensivbehandling. Nå må Norge delvis stenge ned med 363 innlagte.

Men Støre forsikrer i et intervju med Dagens Næringsliv at helsevesenet kan klare over tusen intensivpasienter samtidig.

– Men det vil være en ekstremsituasjon hvor nesten alt annet må vike. Dit ønsker vi ikke å komme. Hvis vi nå skulle oppleve en ytterlige sterk vekst i innleggelser, er sykehusene i stand til å svare på det. Men det er ikke et varig svar, sier Støre.

– Det er ingen land som har så mange ansatte i helsevesenet per innbygger, og sykehusene har tross alt hatt flere ressurser enn i de fleste andre land. Kan det være et ledelsesproblem i sykehusene?

– Det er et godt spørsmål. Nå må vi håndtere den situasjonen vi står i og sørge for at den blir håndtert fra uke til uke, men så må vi sette oss ned og gå inn i spørsmålet: brukes ressursene riktig i stort?

