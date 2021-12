Sportsvaske er årets ord for 2021

Neste år holdes flere store idrettsarrangement i land som kritiseres for å bryte menneskerettighetene. Sportsvaske brukes for å beskrive at myndighetene i autoritære land bruker store sportsarrangement for å sette seg selv i bedre lys eller å oppnå dette ved å kjøpe opp eller sponse populære sportsklubber.

– Opphavet er trolig engelsk sportswashing, som har blitt til sportsvasking på norsk. Ordet har nære paralleller i hvitvasking og grønnvasking, som allerede er etablert i norsk, sier seniorrådgiver i Språkrådet Dagfinn Rødningen.

– Substantivet sportsvasking er ganske utbredt, men det er interessant at det tilhørende verbet også ser ut til å etablere seg. Det er dermed verbet sportsvaske som er årets ord 2021, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen