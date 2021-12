– Det er grunn til å tro at mange nettselskaper vil innføre dette systemet uavhengig av om forskriften endres, med den konsekvens at vi risikerer et ulikt system rundt om i landet, sier Persen til NRK.

Den nye nettleiemodellen skal etter planen tre i kraft 1. januar.

