Regjeringen avventende til koronapass

– Selv om mye tyder på at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, er det mer usikkert hvor stor effekt den har på smittespredning, særlig med omikron. Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt å avvente bruk av koronasertifikat, sier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

– Dette vil vurderes løpende basert på oppdatert kunnskap, føyer han til.

I forrige uke ble det kjent at Helsedirektoratet har snudd i saken. Fra å være for koronapass uttalte direktoratet sist torsdag at omikronvarianten gjør et koronapass unødvendig.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere anbefalt bruk av koronapass som kontaktreduserende tiltak.

Til NRKs Dagsnytt 18 onsdag framholdt FHI-direktør Camilla Stoltenberg at de har vurdert om koronapass bør brukes som et middel for å bremse smitterisikoen blant uvaksinerte.

– Vi har vurdert å bruke sertifikatet til ikke å la uvaksinerte være med der andre er med, fordi risikoen for å bli alvorlig syk hvis de blir smittet, er så høy, sa Stoltenberg.

På sin halvårlige pressekonferanse onsdag konstaterte også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det er mulig å innføre koronapass.

En slik innføring vil i så fall kreve en lovendring.

