Norge kjøper inn nyutviklet koronamedisin

Helsedirektoratet har inngått avtale med legemiddelfirmaet Merck Sharp & Dohme om levering av 8.640 behandlinger av det antivirale legemiddelet molnupiravir før jul, ifølge Helsedepartementet.

Mercks koronapille går under navnet Lagevrio og inneholder stoffet molnupiravir. Selskapet opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død.

Medisinen har tidligere fått godkjennelse i Storbritannia, og den behandles nå av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Helsedirektoratet skal vurdere hvordan legemiddelet skal tas i bruk i Norge og hvilke pasienter som skal få tilbud om behandling. Legemiddelet bør avvente godkjenning i EU, men Helsedirektoratet vurderer dette fortløpende, ifølge departementet.

[ Pfizer: Koronapille beskytter mot alvorlig sykdom – også mot omikron ]

Dersom man tar medisinen senest tre dager etter at symptomene er oppdaget, vil den redusere risikoen for innleggelse og dødsfall med nær 89 prosent, ifølge Pfizer, som har utviklet et legemiddel tilsvarende det Norge har kjøpt. Risikoen blir redusert med 88 prosent dersom medisinen tas innen fem dager.

Saken fortsetter under videoen

Laboratorietester tyder på at den også vil fungere mot omikronvarianten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen