Lønnskompensasjonsordningen til regjeringen legges fram fredag

– De siste par ukene har jeg hatt daglig kontakt med partene i arbeidslivet om hva næringslivet trenger. Vi har vært tydelige på at vi får på plass en lønnsstøtteordning denne uken. Den vil være klar på fredag, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Dagens Næringsliv.

Han legger til at denne ordningen vil komme på toppen av en justert kompensasjonsordning, videre styrkes den kommunale kompensasjonsordningen med 1 milliard kroner, og i tillegg gjeninnføres kompensasjon for tapt varelager.

– Det betyr at serveringssteder som nå er direkte berørt av smitteverntiltakene, kan få dekket hele tapet for varer som går ut på dato eller som må kastes, sier han.

Vedum lovet ordning

Tirsdag la regjeringen fram en omfattende krisepakke for næringslivet og kulturbransjen for å hjelpe dem gjennom nok en runde med strenge koronatiltak. Men lønnsstøtte, som har vært etterspurt av opposisjonen og partene i arbeidslivet, manglet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lovet imidlertid at regjeringen ville bruke uken på å få på plass dette til bedriftene, og dette løftet ser han dermed ut til å holde.

Foreslår utsatt juleferie for stortingsrepresentantene

Finanspolitisk talsperson og Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen sier til NTB at hun er bekymret for at Stortinget ikke vil rekke å behandle regjeringens lønnsstøtteforslag før juleferien.

– Samtidig som regjeringa har somlet med denne ordningen, har flere tusen mottatt permitteringsvarsel den siste uka. Nå må Stortinget sørge for fortgang sånn at lønnsstøtte faktisk blir vedtatt før jul, sier Martinussen.

Stortinget tar juleferie 22. desember med møtene som er satt opp nå. Løsningen kan være ekstraordinært møte i Stortinget lørdag eller å utsette juleferien, og Stortinget har heller ingen møter i romjula, trekker Rødt-nestlederen fram.

– For Rødt er det helt uaktuelt at høytlønnede stortingsrepresentanter tar juleferie uten at arbeidsfolk er sikret trygghet og forutsigbarhet. Vi vil foreslå at ferien utsettes hvis det trengs for å få vedtatt lønnsstøtten, sier hun videre.

Permitteringsvarsler allerede ute

Etter at regjeringen innførte nye og strengere koronatiltak, har flere hotellkjeder, samt restauranter og serveringssteder varslet permitteringer. Tiltakene rammer bransjen hardt – med skjenkestopp, antallsbegrensninger på arrangementer og avstandskrav ved servering.

Bransjen har klare forventninger til den varslede lønnsstøtteordningen.

– Blir den puslete eller innrettet på en slik måte at vi som et større konsern ikke kan bruke den, må vi dessverre gå til massepermitteringer like før jul, sa Choice-sjef Torgeir Silseth til FriFagbevegelse tidligere onsdag.

