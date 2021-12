Ingen karantene for barn ved smitte i klassen

Regjeringen har oppdatert pressemeldingen som ble sendt ut mandag, med en rekke unntak fra smittekarantene, skriver Bergens Tidende.

Nå slipper blant annet barn karantene ved smitte i klassen, står det i meldingen.

Dette innebærer at det gis unntak for barn for karantene ved nærkontakter med en smittet som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales likevel å teste seg.

«Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag 7, slik som voksne.» skriver regjeringen.

I tillegg gjelder ikke smittekarantene for følgende personer:

* De som har gjennomgått korona de siste tre månedene med varighet fra avisolering til tre måneder etter prøvedato.

* De som har fått oppfriskningsdose for minimum én uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn etter nærkontakten.

