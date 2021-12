Regjeringen forlenger den generelle kompensasjonsordningen og legger begrensninger på utbytte

Kravet til fall i omsetning blir lempet på fra 40 til 30 prosent i perioden november-desember. Samtidig vil støttebeløpet per bedrift bli redusert fra 20 til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Det blir også begrensninger for utbytte, presiserte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tirsdag.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sier næringsministeren.

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, slik at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen.

Dagpenger forlenges

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut februar neste år, opplyser regjeringen.

En usikker smittesituasjon og nye smitteverntiltak som ble varslet mandag kveld, gjør det nødvendig å forlenge flere ordninger, varsler regjeringen.

– Nye smitteverntiltak betyr ny usikkerhet for arbeidsmarkedet. Det er derfor nødvendig å forlenge ordninger slik at folk uten jobb eller oppdrag blir ivaretatt, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

* Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

* Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

* Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

* Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet

* Særreglene med dagpenger for lærlinger

* En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Regjeringen forlenger også hjemmelen til forskuddsbetaling av dagpenger, slik at de som trenger penger skal få dem.

– Vi ønsker ikke at folk skal gå inn i julen med klump i magen. Det er dager som dette velferdsstaten er til for, sier Tajik.

Lovhjemmelen sikrer altså forskuddsbetaling av dagpenger, dersom det er nødvendig.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier Tajik.

600 mill til idrett og frivillige

Regjeringen er innstilt på å bruke 600 millioner kroner for å kompensere inntektsbortfall i idretten og frivilligheten som følge av nye koronarestriksjoner. Det opplyser Kulturdepartementet tirsdag.

Mandag presenterte regjeringen nye og tøffe tiltak for å begrense smittespredningen og få kontroll på pandemien i tiden som kommer. Disse rammer også idretten.

Som følge av dette kommer nå forbedrede støtteordninger på banen fra norske myndigheter.

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt. Vi har hele tiden sagt at vi trenger bedre ordninger, og nå leverer vi: Vi forbedrer kompensasjonsordningen, styrker eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordningen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

70 prosent ved avlysning

Det settes av totalt 1,7 milliarder til kulturfeltet. 600 millioner kroner går til en tilskuddsordning for publikumsarrangementer av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

– Vi gjør samtidig noen endringer, og for idretten og frivilligheten vil det ikke lenger være noen forskjell i om arrangementet blir avlyst eller nedskalert. Dekningsgraden vil være den samme, sier kultur- og likestillingsministeren.

Det innebærer at arrangører vil få dekket 70 prosent av et eventuelt inntektsbortfall også ved avlyste arrangementer og aktiviteter. Her har dekningsgraden den siste tiden vært 50 prosent.

Dekningsgraden er allerede 70 prosent for aktiviteter og arrangementer som er helt eller delvis gjennomført.

Kan bli nedjustert

Den justerte innretningen på ordningen som ble fremlagt tirsdag gis tilbakevirkende kraft til 8. desember.

Regjeringen opplyser videre at dekningsgraden kan bli nedjustert til 50 prosent for avlyste arrangementer dersom smittesituasjonen tilsier det.

Støtteordningene som gjelder idretten og frivilligheten forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Dette er ordninger som vil bety mye for alle de som står i en tung situasjon. Nok en gang må arrangører, kunstnere, lag og ildsjeler avlyse, flytte forestillinger og skuffe publikum. Selv om dette er vanskelig, skal kulturen, idretten og frivilligheten være trygge på at regjeringen sørger for gode og treffsikre økonomiske ordninger så lenge denne krisa varer, sier kulturminister Trettebergstuen.

Garanti banklån

Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres, opplyser regjeringen. Tiltaket må imidlertid godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan Esa.

– Regjeringen vil stille opp for de bedriftene som trenger det, blant annet ved å gjeninnføre lånegarantiordningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Garantiordningen for banklån til bedrifter ble etablert i mars 2020 og var åpen for nye lån til og med 31. oktober i år.

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset.

Gjeninnføringen må ses i lys av at enkelte deler av næringslivet blir særlig påvirket av de nye smitteverntiltakene, og kan ha grunnlag for å søke om garanterte lån.

Garantirammen for ordningen er fordelt på de enkelte bankene, som vurderer om lånesøkere oppfyller vilkårene og kan få lån. Den samlede garantirammen er på 50 milliarder kroner, hvorav vel 11 milliarder kroner er i bruk i dag, ifølge tall fra Eksfin.

