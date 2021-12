LO: Krisetiltakene må vare så lenge krisen varer

– Det er bra at regjeringen nå er raskt ute og følger opp med tiltak som sikrer tryggheten og inntekten til folk, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter at regjeringen la fram de økonomiske støtteordningene rettet mot ledige og permitterte, næringsliv og kulturbransjen.

Samtidig etterspør hun flere tiltak for å holde hjulene i gang. Øverst på lista står lønnsstøtteordning, som regjeringen og partene i arbeidslivet nå utarbeider.

LO-lederen mener flere tiltak må settes inn for å hindre massepermitteringer, og at folk mister jobben sin. Tiltakene må vare så lenge som krisen varer, understreker hun.

– Dette kan bli brutalt for mange. Det er derfor godt å se at regjeringen lover å sikre dem som nå, igjen, står i en utrolig krevende situasjon. Vi husker alle den dramatiske situasjonen i fjor, da 400.000 nordmenn ble permittert eller arbeidsledig. Det må vi for all del unngå nå, sier Hessen Følsvik.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen