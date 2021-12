Kjenninger av politiet fengslet etter væpnet ran i Oslo

To av dem ble pågrepet i en bil like etter ranet, mens den tredje personen ble pågrepet mandag. Mennene nekter straffskyld etter siktelsen, skriver Avisa Oslo.

Trioen er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud. De to eldste må tilbringe de to første ukene i full isolasjon.

– Jeg fikk ikke medhold i at også den siste siktede skal sitte i full isolasjon, og vurderer å anke den avgjørelsen, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen.

De tre er kjent av politiet for våpensaker, narkotika, vold og ran. I januar møter to av dem i Oslo tingrett, tiltalt for ulike forhold.

– De tilhører det vi kan kalle et kriminelt miljø, sier Reinertsen.

Politiet fikk melding om ranet klokken 23.06. To menn kom inn i en dagligvarebutikk i Rosenhoffgata, viste fram et skytevåpen og truet til seg kontanter før de stakk fra stedet. Da politiet senere stoppet bilen med to av de siktede, ble det gjort funn av en pistol.

