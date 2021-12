FHI om de nye tiltakene: – Man må vurdere sin egen risiko

Fagdirektør for smittevern i FHI, Frode Forland forteller at man fremdeles kan delta på alt som arrangeres innenfor de gjeldende retningslinjene. Dette gjelder også «mini-julebord» og tilstelninger med venner og familie i juletida.

– Man må vurdere sin egen risiko. Følger man de råd og retningslinjer som er gitt, er smitterisikoen redusert, men aldri helt eliminert. Det er viktig for mange å møte sine venner og kjære gjennom julen. Dette burde gå bra innenfor det smitteregimet som er anbefalt, sier Forland.

– Det gjelder å finne et balansert råd som både tar hensyn til smittevern og til folks sosiale liv. Derfor har vi dette unntaket fra 10-personersregelen med tillatelse til 20 på en tilstelning gjennom jule- og nyttårshøytiden, sier Forland.

De gjeldende koronareglene sier at man ikke bør ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand, man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet. (Gorm Kallestad/NPK)

– Nå er det alvor, sa statsminister Jonas Gahr Støre da regjeringen mandag la fram nye nasjonale tiltak og innstramminger.

En knapp uke etter at regjeringen sist la fram en ny runde koronaregler, strammes det ytterligere inn fra og med midnatt natt til onsdag 15. desember. I første omgang gjelder tiltakene i fire uker, men regjeringen utelukker ikke at de vil vare enda lenger. Det kan også bli nødvendig med ytterligere innstramminger.

Nasjonal skjenkestopp og antallsbegrensninger på offentlige arrangementer er blant de nye reglene. Meteren er også tilbake, og flere restauranter og barer har allerede varslet at de stenger dørene. Operaen avlyste tirsdag alle forestillinger ut 2021, og allerede forrige uke utsatte Folketeateret i Oslo alle forestillinger til 2022. Det er også flere anbefalinger for sammenkomster og arrangementer.

Innfører digitale eksamener, men holder campus åpent

De fleste universitetene har allerede innført digitale eksamener, i tillegg til at det nå er krav om å tilrettelegge for digital undervisning så langt som mulig.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO) sier til Dagsavisen at de likevel vil holde campus, lesesaler og biblioteker åpne.

– Avstand og begrensning av nærkontakter kan være utfordrende for mange. Det er viktig å holde så åpent som mulig av hensyn til studentene, som så langt det er mulig må beskyttes fra å sitte isolert på trange hybler. Det samme gjelder forskere som må være på laboratorier og annet for å få gjort sitt arbeid.

Stølen sier at de gjennom hele pandemien har vært så åpne som mulig, og så stengt som nødvendig. Han er glad for at campus fortsatt kan få holde åpent, med noen ekstra smitteverntiltak.

– Jeg tror vi alle synes dette er tungt, men det er kanskje ekstra tungt for dem som bor trangt og har flyttet til et nytt sted. Derfor er det fint at universitetet kan holdes åpent, og så skal vi sammen gjøre det vi kan for å begrense smitten. Vi følger de gjeldende smittevernreglene. Blant annet er kapasiteten på lesesalene halvert for å ivareta avstandskrav, sier Stølen.

Nesten alle eksamener på UiO er allerede gjort digitale, men noen få er fysiske og vil avholdes i tråd med smittevernregler og dagens tiltak – med minst én meters avstand.

– Fakultetene har de siste ukene vurdert og gjort om flere til hjemmeeksamen, men de som er planlagt nå som skoleeksamen, skal gjennomføres, sier Stølen.

OsloMet holder campus åpent for studenter, men følger smittevernreglene tett. (Berit Roald/NTB)

Også på OsloMet skal alle eksamener være digitale, med noen få unntak. Det opplyser de i et nyhetsbrev sendt ut tirsdag. Prorektor Silje Bringsrud Fekjær sier til Dagsavisen at også de vil holde campus åpent.

– Studentene har vært hardt rammet under pandemien og vi vet at mange har hatt og har det vanskelig. For oss er det derfor viktig å legge til rette for at studentene så langt det er mulig kan bruke lokalene våre også i denne perioden, og at basistjenester på campus er tilgjengelige. Vi planlegger nå tiltak for å bedre studentenes situasjon, slik som flere studentmentorer. Det har også vært viktig å sikre forutsigbarhet rundt undervisningen de første ukene etter nyttår, sier Fekjær.

– OsloMets studiesteder er fremdeles åpne for studenter, og det inkluderer tjenester som kantiner, bibliotek og servicetorg.

Universitet følger smittevernreglene og deler ut selvtester og munnbind i resepsjonene på de forskjellige campusene. De har ingen planer om å stenge ned for øyeblikket.

– Vi følger myndighetenes retningslinjer og foreløpig er det ingen krav om at studiestedene skal være stengt. Vi vet også at det er viktig for mange studenter å ha tilgang til lesesaler og andre lokaler på studiestedene våre, sier Fekjær.

Hjemmeskole flere steder

Mandag ble det klart at alle barnehager og grunnskoler skal over på minst gult nivå fra og med torsdag. Flere kommuner har nå valgt å innføre hjemmeskole framover og andre vurderer det samme.

I Lier kommune blir det digital hjemmeundervisning fram til og med 21. desember, skriver Drammens Tidende. Skoler og SFO skal fortsatt holde åpent for elever som har krav på tilbud.

I Indre Østfold bestemte kriseledelsen allerede mandag å innføre hjemmeskole fra onsdag 15. desember for alle elever i grunnskolen.

Også i Stavanger tas det grep. Der har kommunen bestemt at elever fra 5. til 10. trinn går over til hjemmeundervisning, og barnehagene får kortere åpningstider. Ordfører Kari Nessa Nordtun sier til Stavanger Aftenblad at det er en vanskelig vurdering, og at de ønsker å skjerme barn og unge.

– Likevel er det så mye smitte på skolene akkurat nå, at det påvirker alle de samfunnskritiske funksjonenes mulighet til å være i arbeid. Vi ser også at det kan føre til at vi til slutt ikke har noe annet valg enn å stenge ned virksomheter, sier Nordtun.

Treningssentre

De nye tiltakene kommer med en rekke føringer blant annet for hvordan vi kan trene framover. I tillegg til anbefalinger knyttet til organiserte idrettsaktiviteter, kom nye innstramminger for blant annet svømmehaller og treningssentre. I hovedsak handler det om at de kun kan holdes åpent for individuell trening og for spesielle grupper som skolesvømming eller behandling og opptrening.

Treningskjeden Sats er blant dem som må ta nye grep nå.

– Den viktigste endringen som gjelder fra natt til onsdag, er at vi ikke kan arrangere gruppetimer inne. Men ellers er vi åpne for individuell trening, og sånn sett kan man trene som før, sier kommunikasjonssjef Julie Hæhre i Sats til Dagsavisen.

De har også innført forhåndsbestilling av treningstid for trening i studio.

– Alt skal ligge til rette for å kunne holde avstand, sier Hæhre.

Illustrasjonsbilde. Det vil fremdeles være mulig å trene individuelt på landets treningssentre. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Forrige uke ble det innført regel om minst en meters avstand på trening, to meter om det er høy intensitet. Det betyr at flere treningssentre allerede har restriksjoner på plass. Sats har også andre planer framover, og vil blant annet tilby muligheten til å følge livetimer med instruktør hjemmefra.

Selv om det er litt å legge til rette, sier Hæhre at de kan drive godt med tiltakene som nå er innført.

– Vi er veldig glade for at regjeringen i den situasjonen vi står i nå har anerkjent hvor viktig fysisk aktivitet er for folkehelsa og faktisk sørger for at treningssentrene holder åpent, sier Hæhre.

Treningssentre har tidligere i pandemien stengt ned, og både Sats og andre permitterte ansatte. Hæhre kan ikke si noe nå om det igjen kan bli aktuelt.

Får ha 50

Også i kulturlivet strammes det inn. Nordisk Film drifter kinoer i mange norske byer, og framover er det maks 50 publikummere som får lov til å ta plass i salene. Det blir faste tilviste sitteplasser med ett sete imellom på hver bestilling, men familier kan sette seg sammen når de ankommer kinoen.

– For eksempel er det plass til 888 mennesker på Colosseum, så gjestene får god plass med 50 i salen, sier administrerende direktør Jannicke Haugen til Dagsavisen.

På grunn av smittesporing må gjestene sitte på anvist plass. Slik de har tolket de nye reglene, må publikum ha på munnbind til de har satt seg i salen, opplyser hun.

På spørsmål om det er økonomisk forsvarlig for dem å holde åpent med de nye antallsbegrensningene, svarer Haugen at det ikke ville vært det hvis ikke det var for at stimuleringsordningen for kulturlivet er videreført. Regjeringen bekreftet søndag at ordningen gjeninnføres.

– Støtteordningen er helt avgjørende for oss for å kunne tilby gode filmopplevelser, ellers hadde vi ikke fått det til. Den bidrar til at vi kan holde hjulene i gang og ikke måtte stenge dørene og permittere ansatte, sier Haugen, som legger til at de likevel tross støtte går med kraftig underskudd.

– Stimuleringsordningen treffer relativt godt, men vi driver i en kostnadstung bransje.

– Er det en risiko for at dere kanskje må permittere ansatte?

– Det er alltid en risiko for nye restriksjoner. For en uke siden fikk vi ha 200 gjester i salen, nå er det 50. Vi kan aldri garantere noe, men ambisjonen er å kunne holde dørene åpne og slippe å permittere, svarer Haugen.

Ja, du kan gå på kino. Men nå er det kun lov med 50 personer om gangen i en kinosal. (Terje Bendiksby/NTB)

Kinojul blir det uansett, selv om noen filmer blir utsatt. Haugen understreker også at det ikke har vært noe smittespredning registret i forbindelse med kinobesøk.

– Jeg synes vi blir hardt rammet med maks 50 gjester. Kinoer er og skal være trygt, sier hun.

Jula vil gå som normalt

Til tross for flere nye tiltak og anbefalinger forsikret statsminister Støre mandag at nordmenn vil kunne reise hjem til sine nærmeste i jula.

– Det blir jul. Du kan reise hjem i jula, og du kan være med dine nærmeste. Vi kan ikke være så mange sammen, men vi kan være der for hverandre, sa Støre.

Dette blir avlyst:

Alle arrangementer, konserter og forestillinger med flere enn 20 personer uten tilviste sitteplasser, og hvis det er over 50 personer med sitteplasser.

Operaen avlyser alle forestillinger ut 2021. Dette gjelder 21 forestillinger, deriblant Nøtteknekkeren og Orfeus i underverdenen.

De fleste uteplasser, nattklubber og barer stenger dørene, da de ikke lenger kan servere alkohol.

Skriftlige skoleeksamener er allerede avlyst. De holdes nå digitale fram mot jul.

Dette kan du fremdeles gjøre:

Gå på kino, med inntil 50 stykker på faste, tilviste plasser og med munnbind.

Individuell trening på treningssenter, men med én meters avstand og to ved intensiv trening. Noen kjeder har startet booking av tid, og gruppetimer er avlyst.

Handle inn julegaver og annet i butikker, kjøpesentre, apotek, etc.

Besøke bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, spaanlegg, julemarkeder og lignende. Men selvsagt med én meters avstand og munnbind der det kreves.

Gå på restaurant, men da uten alkohol til maten.

Ha mindre tilstelninger i private hjem med venner og familie (anbefalt med maks 10 personer, med unntak av 20 en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden).

