Romania vil kjøpe norske F-16

Fåvang 20160312. World Cup alpint utfor Kvitfjell 2016. To jagerfly av typen F16 flyr over målområdet etter verdenscuprennet i utfor i Kvitfjell lørdag. Aksel Lund Svindal er passasjer i et av flyene og kommuniserer med tilskuerne på stadion over radio. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB (Jon Olav Nesvold/NTB)