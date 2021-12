Nakstad: – Vi er litt tilbake til mars 2020

Han viser til at både smittetall og innleggelsestall stiger, og at vaksinene ikke ser ut til å gi full beskyttelse mot omikronvarianten.

– Vi er litt tilbake til mars 2020 da ingen i befolkningen egentlig hadde spesielt god beskyttelse mot det nye viruset. Nå ser det ut som vaksinene ikke beskytter oss så veldig godt mot denne nye varianten, og da er vi litt tilbake i samme situasjon, bortsett fra at vaksinene kanskje beskytter deg mot å bli alvorlig syk. Det er selvsagt veldig viktig, men det kan likevel bli en ganske krevende smittesituasjon, sier Nakstad til TV 2.

Han understreker at vaksinene gir viktig beskyttelse mot alvorlig sykdom, og at det ser ut til at den vil ha samme beskyttelse mot alvorlig sykdom ved omikronsmitte.

Kun 7 prosent av alle over 45 år her i landet er uvaksinert. Likevel er vel 40 prosent de koronainnlagte på norske sykehus uvaksinerte, ifølge tall fra FHI.

