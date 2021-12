Helsedirektoratet anbefaler full skjenkestopp nasjonalt

I forrige uke ble det innført nasjonal skjenkestopp ved midnatt.

Regjeringen holder pressekonferanse mandag kveld klokken 20, hvor de nye tiltakene legges fram.

Helsedirektoratet anbefaler også stengte treningssentre og svømmehaller – unntatt for individuell trening.

Samtidig foreslås endringer for karantene – samme regler uavhengig av koronavariant.

Digital undervisning

Universiteter og høyskoler bør så raskt som mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning, anbefaler Helsedirektoratet.

– Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning, heter det i anbefalingen.

– Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Fakta om Helsedirektoratets forslag til tiltakspakke

Fritidsaktiviteter

Barn og unge:

Gruppestørrelse for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge må justeres etter nivå i trafikklysmodellen i skoler.

Innendørs: grupper på 20 personer eller en klassekohort.

Avstandsanbefaling vurderes ikke som et aktuelt tiltak for barnehagebarn og barn i barneskolen. I områder med høyt smittepress kan anbefaling om å utsette/avlyse organiserte fritidsaktiviteter frem til nyttår vurderes. Lavterskeltilbud for sårbare barn og unge bør holdes åpne.

Voksne:

Innendørs: Anbefale å utsette/avlyse frem til nyttår

Utendørs for voksne (lav risiko): Redusert gruppestørrelse: 20 personer med 1 meters avstand.

Toppidrett utøves som normalt, med streng definisjon (ca 3.000 deltakere) av toppidrett.

Arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper anbefales utsatt/avlyst for alle aldersgrupper.

Arrangementer

Anbefales å avlyse/utsette, men med forskriftsfestet begrensning:

Innendørs: Inntil 20 personer uten faste tilviste plasser og inntil 20 med faste, tilviste plasser (vil i stor grad føre til stenging) (FHIs alt 1)

Begravelser/bisettelser: inntil 50 personer.

Utendørs: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (FHIs alt 2)

Private sammenkomster (sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonierpå offentlig sted)

Anbefales å avlyse/utsette, men med forskriftsfestet begrensning:

Innendørs: Maksimalt 20 personer (som nå, men med unntak for minnestund – inntil 50) Utendørs: Maksimalt 50 personer

Sørge for godt smittevern ved transport til arrangementer.

Full skjenkestopp nasjonalt