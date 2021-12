Gult nivå i barnehager og skoler – tredjedose til lærere bør prioriteres

– Det er veldig viktig for oss å skjerme barn og unge så langt det lar seg gjøre, så de kan være på skolen og i barnehagen. Når vi nå endrer til gult og rødt nivå, er det for å hindre smitte og sørge for at elever og lærere holder seg friske og kan være på skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) peker på at smitten øker blant de yngste. Regjeringen ber kommunene om å prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose.

– Ansatte i skoler og barnehager skal være trygge på jobb. Det er på høy tid at ansatte i skoler og barnehager blir prioritert i vaksinekøen. Når vi nå begynner å sette den tredje vaksinedosen, ber regjeringen kommunene prioritere de ansatte i skoler og barnehager. Vi trenger at de ansatte er friske og på jobb med god beskyttelse mot alvorlig sykdom, for å holde skoler og barnehager åpne, sier Brenna.

Samtidig blir det rødt nivå for videregående skole, samt grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne.

Tiltakene gjelder fra torsdag denne uken.

