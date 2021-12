Enda strengere koronatiltak legges fram mandag kveld

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helseminister Ingvild Kjerkol og kunnskapsminister Tonje Brenna vil være til stede på pressekonferansen klokken 20 mandag kveld.

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sa Støre til NTB tidligere mandag.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har begge levert nye anbefalinger om ytterligere koronatiltak for å få bukt med den eskalerende situasjonen.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen, heter det i en ny risikovurdering fra FHI om omikronvarianten.

Hvilke tiltak skal velges?

Regjeringen har sittet i en rekke møter i hele dag for å finne ut hvilke knapper de skal trykke på, og hvor hardt. Mye tyder på at det vil bli satt inn tiltak som rammer både skoler og barnehager.

Det kan også bli påbud om mer bruk av munnbind, nye begrensninger på idrettsarrangementer og i utelivsbransjen. Ingenting er bekreftet et par timer før pressekonferansen.

Målet er uansett å forsøke å begrense spredningen av den svært smittsomme omikronvarianten. Det har blitt satt en rekke smitterekorder de siste dagene, både nasjonalt og i de største byene. Innlagttallene har også nådd rekordhøyt nivå de siste dagene.

Mandag var 358 koronapasienter innlagt på norske sykehus, som er det høyeste antallet som er registrert hittil under pandemien.

Kutt i vaksineintervall

I tillegg til å hindre spredning, vil myndighetene intensivere vaksineringen for å hindre flest mulige tilfeller av alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler nå å redusere tiden mellom to vaksiner til 4,5 måneder, melder VG mandag ettermiddag.

– Vi har anbefalt å redusere intervallet til 4,5 måneder. Det får en positiv effekt, fordi akkurat det intervallet gjør at man får utnyttet kapasitet i kommunene, sier FHIs vaksinesjef Geir Bukholm til avisa.

Hittil har intervallet mellom vaksinene vært på fem måneder.

Helseministeren skal i et møte mandag med statsforvaltere og kommuner ha varslet at Forsvaret og apotekene kan bli satt inn for å få fortgang i vaksineringen.

