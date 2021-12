Energibransjen mener flere bør binde strømprisen

Dersom en familie med et forbruk på 16.000 kilowattimer hadde inngått en ettårig fastprisavtale i januar, ville de betalt rundt 30 øre per kilowattime gjennom året, pluss moms. Spotprisen har havnet på 70 øre per kilowattime i snitt i Sør-Norge. Inkludert moms blir dermed differansen 8.000 kroner, ifølge et regnestykke bransjeorganisasjonen Energi Norge har satt opp for NTB.

– Over tid har spotprisavtalene vært de rimeligste. Men folk som ønsker større forutsigbarhet i økonomien, bør vurdere å velge fastprisavtale. Da slipper du å bekymre deg for slike prissjokk som vi har sett i vinter, men betaler normalt noe mer enn børsprisen om sommeren, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Best tilbud om sommeren

Det er varslet historisk høye strømpriser gjennom vinteren. Men så snart vi har kommet oss gjennom den, mener Energi Norge at flere bør vurdere en fastprisavtale.

– De beste tilbudene får man normalt i sommerhalvåret og ikke når prisen er på topp som nå, påpeker han.

Norske strømkunder skiller seg i ut i Norden. Mens hele 57 prosent av danskene og 52 prosent av danskene har fastprisavtaler, er det bare 4 prosent av de norske som har det. I Sverige er tallet 25, viser en oversikt fra Energi Norge.

– Kan være fornuftig

Forbrukerrådet har lenge anbefalt folk å ha spotprisavtale – med mindre man trenger forutsigbarhet. Men kanskje er det flere som oppdager at de gjerne skulle hatt den forutsigbarheten nå?

– For å gardere seg mot de verste pristoppene kan det være fornuftig å velge en fastprisavtale. Dette gjelder særlig hvis du opplever at de høye strømprisene er utfordrende for økonomien din, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Historien sier spotpris

Han viser til tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat NVE for perioden fra 2009-2020, som viser at spotprisavtalene har vært de mest lønnsomme.

– Ser man på historikken er det spotpris som kommer best ut, men baker man inn dette året også, kan man få et litt mer nyansert syn på det, medgir han.

Han mener likevel det kan være dumt å gå inn i en fastprisavtale nå, for nå er prisen man binder seg til, høy.

– Vi ser for oss at en god del forbrukere kommer til å teste ut fastprisavtale når strømprisene går noe ned, sier han til NTB.

Han håper det kan skjerpe konkurransen i fastprismarkedet og dermed drive prisene nedover.

Sjekk avtalen nøye

Iversen sier de som vil vurdere fastpris, bør være obs på tre ting i avtalen:

* Hvor høy pris man binder seg til

* Hvor lenge avtalen varer

* Hvor mye man må betale i gebyr for å bryte den

Forbrukerjuristen er skeptisk til langvarige avtaler, da er det størst risiko for at man binder seg til for høy pris for lenge.

– Hvis du skal inngå en fastprisavtale, kan det være fornuftig å prøve et halvt år eller et år, på et tidspunkt hvor prisen er relativt gunstig, er Iversens råd.

