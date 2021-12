Avklaring om ny nettleieordning lar vente på seg

– Datoen har jeg ikke noe hellig forhold til, men på et eller annet tidspunkt må vi innføre den, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

På Stortinget har hans parti allerede tatt til orde for å utsette den nye ordningen for nettleietariff, som etter planen skal innføres ved årsskiftet. Arbeiderpartiet har åpnet for det samme. Det skjedde etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere denne uken avviste at det er aktuelt med en utsettelse.

– Akkurat når den skal innføres, er ikke det viktigste, sier Vedum.

«Rushtidsavgift»

Nettleieordningen omfatter blant annet en ny «rushtidsavgift» på strøm, der nettleien blir høyere i perioder der strømforbruket er høyt.

Det har vakt uro på Stortinget, hvor flere partier advarer om enda høyere strømpriser. Regjeringens budsjettpartner SV har bedt om at ordningen utsettes. Fremskrittspartiet har varslet at partiet vil fremme et forslag om dette for Stortinget neste uke.

Både Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre sier de vil lytte til innsigelsene.

– Her får vi ha en åpning holdning når vi møter Stortinget på dette, sier Vedum.

Støre mener den nye nettleieordningen vil gi de fleste lavere utgifter.

– Men vi ser reaksjoner på Stortinget, og vi får ha en diskusjon med Stortinget om dette, sier Støre.

Kan få dyrere regning

Enkelte kan like fullt oppleve at strømregningen blir dyrere, ifølge Vedum.

– Det kan bli høyere kostnader for noen og lavere for andre, det er det som ligger i hele ordningen, sier Vedum og fortsetter:

– På sikt vil kostnadene bli lavere for alle, men akkurat i overgangen kan det gi denne typen utslag, sier finansministeren.

Han mener likevel ordningen er klok og over tid vil spare kostnader, samt gjøre nettet mer effektivt.

Finansministeren avviser at den nye nettleieordningen vil nulle ut effekten av andre strømtiltak. Regjeringen har så langt lagt 9–10 milliarder kroner på bordet i form av ulike ordninger for å hjelpe folk med høye strømregninger.

