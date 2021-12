Regjeringen tar halvparten av regningen for høye strømpriser

– Fra neste strømregning vil husholdningene få et fratrekk på regningen. Oppskriften er at staten vil ta halvparten av regningen for det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på regjeringens pressekonferanse om strømsituasjonen i Norge.

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene.

Ordningen vil koste den norske stat cirka 5 milliarder kroner, får NTB opplyst.