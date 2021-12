Åtte personer til sykehus etter kjedekollisjon på E6

Veien var stengt i nesten halvannen time grunnet ulykken.

– Alle de åtte involverte har blitt sendt til Ahus for oppfølging, og kan betegnes som skadde, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Terje Skatfnes.

En av de skadde skal være en mindreårig jente, som satt fastklemt i den midterste bilen, sier Skaftnes

Ulykken inntraff etter at den første av de tre involverte bilene bråbremset, og deretter ble truffet av de to bilene som kom etter. Foranledningen var at en bil sto parkert på veiskulderen, en person med refleksvest var utenfor kjøretøyet.

E6 ble åpnet for trafikk igjen etter ulykken litt før kl. 17. Politiet oppretter sak for å avklare ansvarsforhold.

(©NTB)