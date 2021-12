Vedum lover strømsvar før jul

– Det kommer enda flere tiltak. Så er det viktig at når man kommer med det, så må folk ha en trygghet for at det blir en god og sikker ordning. Og det kommer folk til å vite før jul, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han lover at strømkundene skal gå inn i julehøytida med klarhet om hva de har å forholde seg til.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet tidligere i uka en milliardpakke for å hjelpe nordmenn med høye strømregninger.

[ Sp og Ap på gli om utsettelse av «rushtidsavgift» på strøm ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen