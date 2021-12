Senterpartiet vil utsette ny nettleieordning

– For det første er det feil å innføre en slik ordning samtidig som vi har historisk høye strømpriser. Dette vil umiddelbart gi enda høyere priser, uten at folk er opplyst om hvordan de kan bidra til å flate ut strømforbruket. For det andre trenger vi en ordning som folk forstår og der vi som forbrukere har mulighet til å følge med på eget forbruk. Ingenting av disse er på plass, sier Ole André Myhrvold (Sp) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget til NTB.

Den nye nettleieordningen, som etter planen skal tre i kraft fra nyttår, omfatter blant annet en ny «rushtidsavgift» på strøm. Ordningen skal bidra til at forbruket flates ut, og at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre.

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland, som leder energi- og miljøkomiteen, åpnet torsdag for at ordningen kan utsettes. Dagen før sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at regjeringen ikke har planer om utsettelse.

