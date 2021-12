Røde Kors merker stort behov for ekstra hjelp i jula

Spesielt mange barnefamilier Røde Kors er i kontakt med, forteller om en krevende situasjon.

– For de fattigste barnefamiliene vil en økning i strømregningen bety at de må gjøre vanskelige prioriteringer på et budsjett som normalt ikke går opp, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Organisasjonen planlegger julegaver og aktiviteter for over 18.000 barn og unge i år, noe som er en stor økning fra i fjor.

– Våre frivillige står på for å gi juleopplevelser og juleglede i ulike former til barn over hele landet. Der vi samler inn julegaver, ser vi store behov for nødvendige ting som ullsokker, vinterdresser og varme klær, sier Apeland.

Ifølge en spørreundersøkelse er 15 prosent usikre på om de har råd til julegaver. Samtidig sier 11 prosent at de bekymret for om de har råd til julemat, noe som er en økning på 5 prosentpoeng fra i fjor. Undersøkelsen er utført av Opinion på vegne av Røde Kors.

I alt vokser 115.000 barn og unge opp i familier med vedvarende lav inntekt, viser SSB-tall fra mars. Røde Kors er bekymret for at det reelle tallet har blitt høyere mens pandemien har vedvart.

