Nobelprisvinner Maria Ressa: – Vi må få snudd hatet

Av Bibiana Piene

– Det vi har mest behov for i dag, er å få snudd dette hatet og denne volden, dette giftige grumset som strømmer gjennom vårt informasjonsøkosystem, framholdt den nå verdenskjente filippinske journalisten i sitt nobelforedrag i Oslo rådhus fredag.

Hun mener dette økosystemet er bestemmende for alt annet i verden og retter skytset særlig mot techgiganter som Facebook.

– Sosiale medier er et dødelig spill om makt og penger. Disse amerikanske selskapene som kontrollerer vårt globale informasjonsøkosystem, gir et skjevt bilde av fakta, et skjevt bilde av journalister. De er designet slik at de splitter og radikaliserer oss. De tjener enda mer penger på å spre hat og framkalle det verste i oss, slår hun fast.

Ressa er tildelt Nobels fredspris for 2021 sammen med den russiske journalisten og sjefredaktøren Dmitrij Muratov. Det er første gang siden 1936 at journalister får fredsprisen.

– Avgjørende vendepunkt

– Ved å gi denne prisen til journalister i dag, sender Nobelkomiteen et signal om at dette er et historisk øyeblikk, et avgjørende vendepunkt for demokratiet, sier Ressa.

– Uten fakta, ingen sannhet. Uten sannhet, ingen tillit. Uten tillit, ingen delt virkelighet, intet demokrati og da blir det umulig å takle de eksistensielle problemene verden står overfor i dag: klima, koronavirus og kampen om sannheten, sier journalisten som selv har fått ti arrestordrer utstedt mot seg i hjemlandet og risikerer en fengselsstraff på rundt 100 år for sin journalistikk.

Men hun har ikke latt seg kneble, fortalte hun en fullsatt sal i Oslo rådhus.

– Jo hardere jeg ble angrepet for min journalistikk, desto mer besluttsom ble jeg, sa hun.

Ressa løftet også fram flere journalister og filippinske kolleger som er blitt utsatt for forfølgelse, blant dem den 23 år gamle journalisten Frenchie Mae Cumpio, som har sittet nesten to år i fengsel for angivelig falske beskyldninger om våpenbesittelse.

– Kvinnelige journalister er aller mest risikoutsatt, sier hun.

Bedre vern og strengere lover

Løsningen ifølge Ressa er å sikre at den uavhengige journalistikken overlever, blant annet gjennom bistand og sterkere vern av journalister, samt å innføre langt strengere regulering av informasjonsnettverkene.

Hun retter samtidig en oppfordring til hver og en:

– Du må vite hvilke verdier du kjemper for, og du må trekke opp en linje tidlig. Hvis du ikke har gjort det før, gjør det nå, sier hun.

Ressa avsluttet sin tale med å ble alle lukke øynene og se for seg verden slik den burde være:

– En verden med fred, tillit og empati, som bringer fram det beste i oss. La oss stå imot presset – sammen, oppfordret hun.

