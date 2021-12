Nakstad: – Bare deltavarianten som gir innleggelser

Foreløpig er det for tidlig å si hvilken effekt vi vil se av de nasjonale tiltakene som ble iverksatt torsdag, sier Nakstad til VG.

– Smitten har økt jevnt og trutt i to måneder omtrent. Det vi ser nå, er resultat av smitte som skjedde tidligere denne uken, sier han.

Det siste døgnet ble det registrert 5.355 nye koronasmittede, og med et snitt på 4.229 koronasmittede per dag mot 3.056 for en uke siden, så er trenden fortsatt stigende.

Nakstad understreker at dersom man følger tiltakene og anbefalingene som er innført, kan vi få en nedgang i antallet smittede med den lenge dominerende deltavarianten av viruset.

– Vi håper at deltavarianten skal gå tilbake, og at vi får færre innlagte på sykehus i Norge. Det er bare deltavarianten som skaper innleggelser nå, det er veldig lite omikron relativt sett, sier han.

Fredag hadde Folkehelseinstituttet registrert til sammen 109 bekreftede tilfeller av koronasmitte med omikronvarianten siden uke 47. I tillegg er over 400 prøver sannsynligvis den nye virusvarianten.

