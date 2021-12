Kvinnen er siktet for kroppsskade med kniv. Mannen, som har fått en kuttskade i en arm, er siktet for å ha brutt et besøksforbud og for kroppskrenkelse, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Hendelsen har ifølge politiet trolig skjedd inne i en leilighet.

Mannen som har blitt stukket i en arm, er ikke livstruende skadd, men får helsetilsyn som følge av kuttet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.42. (NTB)