Frp vil ha hastebehandling av lønnsstøtte

Lønnsstøtte skal hindre at folk blir permitterte og mister jobbene som følge av innstramminger i smitteverntiltakene.

Både LO, NHO og Virke har bedt regjeringen om å gjeninnføre ordningen der staten tar en del av lønnskostnaden for kriserammede bedrifter, men beslutningen har latt vente på seg. Frp sier det haster med å ta grep.

– Bruker for lang tid

– Regjeringen bruker altfor lang tid på å komme med nødvendige tiltak. Vi har registrert at det nå synes å være et flertall i Stortinget som ønsker en lønnsstøtteordning. Da må noen ta ansvar for å få et slik forslag opp til behandling i Stortinget før det er for sent, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi (Frp).

Fredag skal finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Frp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møte partene i arbeidslivet for å diskutere hvilke ordninger som skal brukes i møte med oppsvinget i pandemien. Lønnsstøtte er et av forslagene som er på bordet.

November til januar

Fremskrittspartiet mener man ikke kan avvente situasjonen lenger og varsler at de vil fremme forslag i Stortinget mandag som vil bygge på ordningen fra mars 2021. Det bør gjelde for perioden november og desember 2021 og januar 2022, med mulighet for forlengelse, ifølge forslaget.

– En lønnsstøtteordning vil være kjærkomment for bedrifter og for mange tusen nordmenn som nå er engstelige for permittering eller oppsigelse. Situasjonen for næringslivet er alvorlig. LO-lederen har sagt at det er permitteringsvarsler som ligger klar til å bli sendt ut. Frps mål er å få på plass ordninger som gjør at det ikke kommer permitteringer, sier Limi.

Støre ville avvente

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i Stortingets spørretime onsdag at han er åpen for å diskutere lønnsstøtte, men ville ikke innføre dette nå.

– Vi må ha dialog om det og se hvordan dette kan passe, sa Støre i spørretimen.

