Støre vil vente med lønnsstøtte

Av Bibiana Piene og Johan Falnes

– Jeg mener dette absolutt er noe vi kan diskutere, sa Støre da han møtte til utspørring i Stortinget onsdag.

Statsministeren fikk der flere spørsmål om hvorfor lønnsstøtte mangler på regjeringens liste over krisetiltak for bedrifter som rammes av de nye smittevernreglene.

Støres mener det viktigste er å få på plass tiltak som kan tre i kraft raskt.

– Da kunne vi ikke gå veien om noe som måtte utredes, vurderes, og som ikke var ferdig pakket, sa Støre.

Ifølge ham kan ikke lønnsstøtte innføres over natten.

– Vi må ha dialog om det og se hvordan dette kan passe.

[ Debatt: Barn og unge skal prioriteres – så lenge det ikke koster penger ]

Etterlyst av arbeidslivets parter

Støre er likevel klar på at regjeringen vil lytte til innspill. Allerede kl. 14.30 onsdag ettermiddag skal næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ha et møte med partene i arbeidslivet om saken.

LO, NHO og Virke har alle etterlyst lønnsstøtte, der staten tar en del av lønnskostnaden for kriserammede bedrifter. Formålet er å gjøre det lettere for bedriftene å unngå permitteringer.

– Det haster også å få til en lønnsstøtteordning for å unngå massepermitteringer før jul. Vi velger å tolke Støre som at han er åpen for lønnsstøtte, og det er noe bedriftene våre roper etter nå, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO til NTB.

Også SV-leder Audun Lysbakken er skuffet over at lønnsstøtte foreløpig uteblir.

– Det hadde vært mulig å rulle ut fra dag én. Det er en bedre ordning fordi den betaler for at bedriftene holder folk i jobb, sier Lysbakken til NTB.

Hans frykt er at kompensasjonsordningen som regjeringen innfører, i stedet vil gjøre det lettere for de kriserammede bedriftene å permittere ansatte.

Saken fortsetter under videoen

Hardt rammet

Styreleder Kathinka Friis-Møller i NHO Service og Handel peker på at mange bedrifter har måttet jobbe svært hardt for å få folk på plass etter den forrige nedstengingen.

– Da vi endelig følte vi sto på beina, kom denne ytterligere nedstengningen. Vi trenger å sikre at vi kan beholde våre ansatte over julen og slippe å gå til permitteringer. Vi ber derfor om lønnsgaranti, sier Friis-Møller, som også er nordisk konserndirektør i kantineselskapet Compass Group.

Støre understreker for sin del at regjeringen er klar over utfordringene.

– Det som er ønskelig for oss, er å ha ordninger som støtter bedriftene på en måte som gjør at de i minst mulig grad skiller seg fra arbeidsfolkene sine, som de kan komme til å trenge om veldig kort tid, sier Støre til NTB.

Det samme understrekes av Vestre.

– Vår aller viktigste oppgave er å bidra til å holde folk i arbeid, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen