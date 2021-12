Immunolog mener boosterdose kan være redningen

– Når du har fått tredje dose, har du ikke bare mer antistoffer, men også antistoffer som binder bedre til nye varianter. Tredje dose ser ut til å gi deg kvalitativt bedre antistoffer som gir bredere beskyttelse, sier immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Oslo universitetssykehus til VG.

Han forsker på vaksinenes effekt på de ulike koronavariantene. Da de undersøkte beta-varianten, så de at en tredje dose økte beskyttelsen betydelig.

– De nøytraliserer bedre. Du spisser immunresponsen også mot varianter som vaksinen egentlig ikke er laget mot.

Derfor mener han at man med ganske stor sikkerhet kan si at også en oppfriskningsdose vil hjelpe mot omikron – selv om det er flere endringer der enn man har sett tidligere.

Stoppe opp

Medisinprofessor Anne Spurkland mener koronaviruset kan være i ferd med å stoppe opp.

– I løpet av neste år vil vi ha hatt to år med infeksjon og vaksinering. Til sammen får da viruset så lite handlingsrom at det stopper opp, sier immunolog og medisinprofessor ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, til NRK.

Hun forklarer det med at immunforsvaret er som et maskenett som blir tettere og tettere hver gang vi eksponeres for enten vaksine eller infeksjon.

Spurkland skriver på bloggen Immunglimt at veldig mange i løpet av neste år enten vil ha blitt vaksinert eller infisert flere ganger.

Siste året med koronarestriksjoner?

«Da vil vi nå et punkt der viruset ikke lenger har tilstrekkelig spillerom for endring før det enten fanges opp av immunforsvarets antistoffer eller svekker egen evne til å spre seg effektivt. Da blir SARS-CoV-2-infeksjon bare som en vanlig forkjølelse for de aller fleste av oss, og vi kommer ikke lenger til å bry oss med å sette greske bokstaver på nye varianter av SARS-CoV-2», skriver hun.

Spurkland sier til NRK at hun tror 2022 blir det siste året med koronarestriksjoner.

– Det er selvfølgelig ikke mulig å være sikker på noe som helst. Men min magefølelse sier at i løpet av 2022 stopper det for vår del, sier hun.

