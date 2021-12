Det er ikke lett å bli klok på hvorfor strømprisene har skutt så voldsomt i været den siste tida. Dagsavisen har derfor bedt to strømanalytikere forklare hva som er de viktigste faktorene bak de rekordhøye prisene og hva vi kan vente oss i tida framover.

Hva er hovedårsaken til de høye strømprisene?

– Gassprisene i Europa og økningen i CO₂-avgiften er hovedforklaringen på at vi har et høyt prisnivå her nå, sier Sigbjørn Seland, strømanalytiker i Storm Geo.

– Hvorfor er prisen på gass blitt så høy?

– Det har sammenheng med at det var en kald vinter i Europa i fjor, som førte til at det var veldig lite gass på lager etter vinteren. Landene har brukt sommeren og høsten til å fylle opp gasslagrene, men det har vært vanskelig. De konkurrerer med Asia om den flytende naturgassen (LNG). Prisen på LNG har vært høy i Asia, og landene i Europa må betale samme pris, sier Seland.

Tor Reier Lilleholt som er strømanalytiker i Volue Insight, peker på mye av det samme som Seland når han skal forklare den rekordhøye strømprisen vi har sett den siste tida.

– Det handler om at vi er inne i et grønt skifte. Kull og kjernekraft fases ut veldig raskt. Det høye ambisjonsnivået for å få utslippene ned, som vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen, har ført til at CO₂-avgiften har gått til himmels, og den alene bidrar til rundt 40 øre per kilowatt time, sier han og legger til:

– For å dekke energibehovet når kull og kjernekraft fases ut, er gass blitt nøkkelen. Det ser vi både i Europa og Asia. Den høye gassprisen er hovedårsaken til det høye prisnivået vi har sett den siste tida.

Hva har utenlandskablene å si for strømprisen?

Mange har pekt på de nye utenlandskablene fra Norge til Storbritannia og Tyskland som en viktig forklaring på hvorfor strømprisen har skutt i været. Den undersjøiske kabelen til Tyskland ble satt i ordinær drift i 31. mars 2021, mens kabelen til England ble satt i prøvedrift nå i høst. Men ifølge Seland er ikke disse kablene hovedårsaken til prisrekordene vi har sett den siste tida.

– Det er ikke noe nytt i at vi får tilnærmet samme priser som på kontinentet i perioder, og det er ikke så uvanlig at dette skjer en kort periode når den første kulden kommer i november-desember. Slik var det også før kablene til Tyskland og England kom i drift. Men, det er klart at økt utvekslingskapasitet isolert sett bidrar til at vi vil få samme priser som på kontinentet hyppigere, sier Seland.

Statsminister Erna Solberg (H) og forbundskansler Angela Merkel under den offisielle åpningen av NordLink, den første strømforbindelsen mellom Norge og Tyskland. (Gorm Kallestad/NTB)

I likhet med Seland mener Lilleholt at den svært høye prisen ikke kan forklares med kablene alene.

– Hovedforklaringen er at Europa har høyere priser enn noen gang. Prisforskjellene har faktisk økt kraftig selv med større utvekslingskapasitet. I Europa er prisen ekstrem på grunn av gassprisen. Mer overføringskapasitet vil bety en del, og med så høye europeiske priser betyr de noe mer enn i en normalsituasjon. Så må man også huske at de to kablene det snakkes så mye om, bare er to av 17 totalt. Vi har hatt kabler til Danmark i mer enn 40 år, sier Lilleholt.

Norge har også strømkabel til Nederland og strømlinjer til Finland og Russland.

Hvor viktig er fulle vannmagasiner for strømprisen?

I Norge kommer rundt 90 prosent av all kraftproduksjon fra vannkraft. I oktober var det lav fyllingsgrad i vannmagasinene til kraftverkene på grunn av lite nedbør. Når det er tørkeperioder og lite vann i magasinene, produseres det mindre kraft. I slike perioder må Norge importere mer strøm fra utlandet. Men selv om magasinene hadde vært fulle, ville vi sett de samme pristoppene i kuldeperioden vi nå har vært igjennom, ifølge Seland.

– Vi produserer alt vi kan nå, og den kapasiteten er nokså uavhengig av om det er 70- eller 80 prosents fylling i magasinene. Det har ikke vært nok produksjonskapasitet til å dekke forbrukstoppene den siste uken og i tillegg eksportere fullt på kablene. Da får vi tilnærmet like priser her som på kontinentet eller i England, sier Seland.

Vannkraft utgjør 90 prosent av den norske kraftforsyningen. Dette bildet er av Agder Energi sine dammer i Bykle i Setesdal. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Sammenlignet med andre land bruker Norge en svært stor andel av elektrisiteten til oppvarming. Når kulda setter inn, er vi derfor sårbare fordi vi forbruker mer enn vi klarer å produsere – selv når vi har mye vann i magasinene.

– Når det er kaldt, er forbruket så høyt at vi ikke klarer å dekke eget forbruk og eksport selv om produksjonskapasiteten utnyttes fullt ut. For å dempe eksporten, må prisen være lik den nabolandene rundt oss har. Når den er høyere et annet sted, fører det til at prisen løftes opp til disse ekstreme prisene vi ser ellers i Europa, sier Lilleholt.

Når det er så kaldt som det har vært den siste tida, ville det derfor ikke hjulpet særlig på prisen om magasinene hadde vært fulle, ifølge Lilleholt. For når vi har brukt opp produksjonskapasiteten, blir vi avhengig av å redusere eksporten, og da importerer vi samtidig strøm fra Europa til europeiske priser.

Hva slags priser kan vi forvente oss framover?

Det er ventet at husholdningenes strømregning i vinteren kan øke med mellom 10.000 og 25.000 kroner. Hva blir utslagsgivende for strømprisen på kort og lengre sikt?

– Den aller viktigste faktoren vil være temperaturen. Vi ser at prisene kommer til å svinge mye, og de to siste årene er et godt eksempel på hvordan det vil bli de neste fem-seks årene. Blir det en kald vinter, kan det bli dramatisk, sier Lilleholt.

I fjor var strømprisene i Norge svært lave. 2020 var det varmeste året som noen gang er målt, som medførte langt lavere strømforbruk til oppvarming. I fjor var det også mye snø i fjellet og masse nedbør som ga mye vann i magasinene til kraftverkene.

Grunnen til at Lilleholt mener det vil være store svingninger i strømprisene også de neste årene, skyldes at kullkraften og kjernekraften i Europa fases ut mye raskere enn det man klarer å bygge av fornybar energi.

– Man kommer litt på etterskudd og den nye produksjonen man bygger, har mye større svingninger som er avhengige av været.

Han viser til at Tyskland har redusert kraftproduksjonen med rundt 100 terawatt timer (TWh) ved å stenge ned kullkraftverk og kjernekraft. I sum er det snakk om nesten like mye som den norske vannkraftproduksjonen årlig. EU har satt ambisiøse mål når det gjelder å bygge ut fornybar kraftproduksjon, men er langt unna å nå målene.

– Målsettingen i EU ifølge «fit for 55» (EUs nye klimapakke, journ.anm.), er å bygge ut 100 TWh hvert år, men de klarer ikke mer enn 50. Det går derfor ikke raskt nok.

Analysene til Volue Insight viser at strømprisen vil stabilisere seg på rundt 50 øre per kilowatt time fra cirka år 2026.

Men de neste fem årene mener Lilleholt det er sannsynlig at prisen blir liggende på et langt høyere nivå.

– Det vil være store svingninger, men vi tror prisen vil ligge på rundt to kroner per kilowatt time totalt for norske forbrukere i vinter om temperaturen blir omkring det normale.

Seland i Storm Geo tror også prisen gjennom vinteren blir liggende på et høyt nivå.

– Når kulda gir seg, vil strømprisene falle kraftig. Hva som skjer fram mot jul og nyttår, vet vi ikke – men vi må nok regne med høye priser gjennom vinteren.

Seland tror snittprisen i Sør-Norge vil ligge på rundt 1,30 kroner per kilowatt time til mars, men dette er engrosprisen i markedet. For forbrukerne kommer nettleie, moms og elavgift i tillegg. Da blir prisen på nærmere to kroner per kilowatt time.

Til sammenligning var snittprisen i første kvartal 2020 på rundt 15 øre per kilowatt time.

– Da var prisen eksepsjonelt lav, så dit vil vi ikke komme, sier Seland.

