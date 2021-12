Danmark sender elevene hjem – regjeringen vil ikke gi norske elever tidlig juleferie

– Å stenge skolene er et inngripende tiltak som berører både barn og deres foreldre. Skoler skal ikke stenges som et forebyggende tiltak, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB.

Kunnskapsministeren sier videre at det allerede er satt inn tiltak for å begrense smitten i samfunnet, og hun peker på at vaksinasjonsgraden er høy og tredje dose er på vei.

– Jeg håper at tiltakene vil være gode nok til at skoler og barnehager vil kunne holde åpent også i det videre, sier Brenna.

Danmark strammer inn på koronarestriksjonene

Danmark innfører nye restriksjoner for å bremse koronasmitten. Det innføres skjenkestopp ved midnatt, og skolene tar juleferie en uke tidligere enn normalt.

Skolene skal holdes stengt fra 15. desember til 5. januar, opplyser undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil.

Samtidig opplyser næringsminister Simon Kollerup at fra fredag av må nattelivet stenge ved midnatt. Det blir heller ikke lov å selge alkohol etter midnatt.

I tillegg blir virksomheter oppfordret til å avlyse julelunsjer på grunn av de høye smittetallene, sier statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag.

Det vil bli forbudt med konserter på flere enn 50 stående gjester, sier kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

– At dette kun gjelder konsertlokaler, er fordi man kan gå rundt på et museum uten å komme nær hverandre, mens konserter har en annen karakter, sier hun.

Tiltakene trer i kraft fredag, og håpet er å kunne unngå ny nedstengning samtidig som smittetallene øker.

Fra før er det påbudt med munnbind på kollektivtransport og i butikker, samt krav om å vise koronapass ved enkelte arrangementer.

