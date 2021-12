Mann dømt til elleve års fengsel for flere hundre overgrep

Det er to år mer enn i dommen fra daværende Stavanger tingrett, skriver Stavanger Aftenblad.

I tillegg skal mannen dømme over 2 millioner kroner i ulike former for erstatning til de to fornærmede.

Mannens overgrep ble oppdaget i forbindelse med et beslag som ble gjort på en datamaskin i Oslo i 2014. Der ble det funnet bilder av en av de fornærmede guttene, der han hadde på seg et spesielt smykke knyttet til et pedofilt nettverk.

Vinteren 2019 var denne gutten i avhør hos politiet, og fortalte at mannen hadde utsatt ham for overgrep fra 10-11-årsalderen. 43-åringen ble så pågrepet og erkjente seksuelle handlinger med både denne gutten og en annen gutt, men ikke før de hadde fylt 16 år.

Han skal ha forgrepet seg minst hundre ganger mot en av guttene før han fylte 14 år, og ytterligere flere hundre ganger i årene etterpå.

Overgrepene skal ha begynt tidlig på 2000-tallet. Lagmannsretten valgte å trekke ett år fra straffen nettopp på grunn av tiden som har gått siden overgrepene skjedde.