Et av Nordens største langhus funnet ved Gjellestad i Halden

I tillegg har forskerne fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) funnet en rekke andre bygninger og graver. De mener funnene tyder på at stedet har vært et maktsentrum i jernalder og vikingtid, skriver de i en pressemelding.

Funnene er gjort i nærheten av der man fant Gjellestadskipet i 2018.

– Ikke langt nord for Gjellestadskipet har vi funnet flere bygninger, som alle er typiske langhus fra jernalderen. Det aller mest oppsiktsvekkende er et langhus som er nesten 60 meter langt og 15 meter bredt, som gjør det til et av de største i Norden, sier arkeolog Lars Gustavsen fra NIKU.

Funnene er en del av forskningsprosjektet «Viking Nativity». Nå skal videre undersøkelser i samarbeid med Viken fylkeskommune forsøke å avdekke hvordan Gjellestad utviklet seg i jernalderen, og hvilken rolle området hadde.

– At vi allerede i starten av forskningsprosjektet kan skilte med storslagne funn som dette, er utrolig lovende, sier Gustavsen.

