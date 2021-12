Strømprissjokk for bønder og gartnere fører til dyrere mat

– Det verste scenarioet er at strømprisene legger seg på et ustabilt, høyt nivå og at vi får en kald vinter, sier Christian Anton Smedshaug, leder i AgriAnalyse til Nationen.

Prishoppet på strøm kommer på toppen av en kraftig prisøkning på gjødsel og bygningsmateriell. Småbrukarlaget anslo i høst, før strømprisene tok helt av, at prisgaloppen på strøm kunne gi bønder minst en halv milliard kroner i ekstraordinær kostnadsvekst. Norske produsenter av tomater, agurker og julestjerner er særlig utsatt for prisveksten.

– Nå bør Sandra Borch vurdere raske og kraftige signaler når situasjonen er så krevende, sier Smedshaug.

Sandra Borch (Sp) har tidligere uttalt til Nationen at kompensasjon for økte strømutgifter er utsatt til vårens jordbruksoppgjør.

Økte matvarepriser er eneste løsning nå, sier leder Bjørn Gimming i Bondelaget.

– Vi løftet strøm med Solberg-regjeringen, og vi løftet strøm på nytt med Støre-regjeringen i tilleggsforhandlingene. Det var ikke noe handlingsrom der. De kom oss ikke i møte, sier Gimming.

[ Skade på svensk atomkraftverk kan øke norske strømpriser ]