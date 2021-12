Skade på svensk atomkraftverk kan øke norske strømpriser

Det som har oppstått er en såkalt «sekundær brenselsskade» i den siste reaktoren som fortsatt er i drift i atomanlegget, skriver Aftenposten. Dette skal ikke medføre noen akutt fare, men det kan bli behov for å stenge ned reaktoren for å gjøre reparasjoner.

Det vil umiddelbart slå hardt ut på strømprisene i Stockholmsregionen. Der sliter de ofte med strømtilgangen om vinteren og har liten produksjon ut over kjernekraften. Også Norge kan kommet til å kjenne på effekten av strømmangel i øst.

Flaskehals

Reaktoren som eventuelt må stenges, produserer 1450 megawatt, ifølge opplysninger Svenska kraftnät har gitt til nyhetsbyrået TT.

– Statnett har nå begrenset eksporten på forbindelsen til Stockholmsområdet til 1000 megawatt. Ved et frafall på 1450 megawatt i produksjonen i Sør-Sverige, vil dette skape en flaskehals. Norske strømpriser vil ligge lavere enn de sørsvenske. Over tid vil det føre til at vi bruker mer vannkraftproduksjon for eksport til Sverige, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight.

– Jeg tror ikke eventuell stengning i Oskarshamn alene vil gi vesentlig høyere pris, men det vil kanskje skru prisen ett hakk til oppover, sier kraftanalytikeren.

Kraftige prishopp

Men i de timene der Norge når maksproduksjon kan prisene gjøre hopp fra time til time fra for eksempel 200 til 1400 euro per megawatt-time. Det er ekstremtilfeller, men det har allerede inntruffet i Europa i vinter, sier Lilleholt.

– Prisen har i enkelttimer vært oppe i 2000 euro per megawatt-time i England og Tyskland, påpeker han.

– Dette med at vi når maksproduksjon, vil trolig skje nå kommende mandag. Vi er allerede i en presset situasjon. En hendelse kan få ekstreme utslag. Får vi kraftpriser på flere tusen euro per megawatt-time, kan vi fort få priser til forbruker på kanskje 10 kroner per kilowattime for en enkelttime, sier Lilleholt.

