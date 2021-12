Vestre lunken til nye krisetiltak for næringslivet – ber folk vaksinere seg

Av Bibiana Piene

Slik oppsummerte næringsministeren et møte med partene i arbeidslivet – LO, NHO og Virke – fredag for å diskutere konsekvensene av regjeringens nye innstramminger for næringslivet.

– Samfunnet er ikke stengt ned, sier han, med trykk på «ikke».

Vestre oppfordrer folk til «å puste med magen og ikke slutte å gå ut», men bidra til at førjulstida blir mest mulig normal for å hindre store problemer for næringslivet og utelivsbransjen.

Økende smitte og de nye innstrammingene har blant annet ført til at julebord avbestilles i rekordtempo.

– Vi må få flere til å vaksinere seg. Folk må ta seg sammen, sier Vestre og oppfordrer til å «ta en for laget».

[ Kraftig økning i antallet uvaksinerte som vil ta første dose ]

Nei til nasjonal ordning

Men regjeringen vil foreløpig ikke innføre en nasjonal kompensasjonsordning for næringslivet, et krav som nå kommer fra alle kanter, og som både NHO og Virke hadde med seg til møtet.

Vestre mener de ordningene som allerede er på plass, å videreføre den økonomiske støtten til kulturlivet, idretten og frivilligheten fram til sommeren, samt beholde den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner ut året, er tilstrekkelig i dagens situasjon.

– Det er 14 dager som nå gjelder for å unngå nedstenging. Men andre ordninger vurderes fortløpende, sier Vestre til NTB.

[ Dette er koronatiltakene nå ]

– Uforutsigbart

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener på sin side den kommunale ordningen er alt for uforutsigbar.

– Den administreres på ulikt vis i kommunene, den er ikke transparent, og den har ikke objektive kriterier. Nå hører vi også fra kommuner at den er vanskelig å administrere, sier Ole Erik Almlid til NTB.

En nasjonal ordning vil fungere bedre som en sikkerhetsventil, mener han.

– Men det er jo ikke sikkert at vi kommer til å bruke én krone av den. Det hadde jo vært det beste, sier han.

[ Kommentar: Sannheten er at det bare er ett tiltak som virkelig har effekt på smittespredningen i samfunnet ]

Saken fortsetter under videoen

Vaksine på arbeidsplassen

På møtet ble også et konkret forslag fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik å tilby hurtigtesting og vaksiner på arbeidsplasser diskutert.

Vestre lover å ta forslaget med seg videre til resten av regjeringen.

– Dette berører flere departementer og flere aktører, men vi er nysgjerrige på å få gode innspill for å få opp vaksinasjonsandelen.

– Å få opp testingen kan være en av flere smarte ting som kan iverksettes. Dersom det skjer, må vi selvfølgelig også se på kostnadsfordelingen, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen