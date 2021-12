Nav-direktør frykter økte dagpenger gjør det mindre attraktivt for permitterte å søke jobb

Myndighetene økte dagpengesatsene som ett av flere tiltak, da mange ble permittert under pandemien.

Lien sier til NRK at han mener tiltakene var riktige da de kom, men at bildet nå er et helt annet.

Han viser til at mange bransjer skriker etter folk – og frykter at økte dagpengesatser har gjort det mindre attraktivt for permitterte å søke jobber.

– Ledige har blitt for mye opptatt av for eksempel de økte dagpengesatsene og mindre opptatt av å stå på og søke ny jobb, sier Nav-direktøren.

LO er ikke enige med Lien. Regionleder Iver Erling Støen i LO Innlandet mener permitteringsordningen, dagpengeordningen og sykelønnsordningen har vært viktige redskaper under pandemien.

Han trekker fram tre satsingsområder som kan gjøres for å få folk tilbake i jobb: Kraftig opprustning av arbeidsmarkedstiltak, utdanning og kompetanseheving.

