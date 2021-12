Forvirret? Dette er koronatiltakene som gjelder nå

Disse tiltakene gjelder for Oslo, Viken og kommunene rundt. Nasjonale anbefalinger er å holde avstand, gjerne en meter, bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og kjøpesentre, unngå klemming og håndhilsning. Og selvsagt teste deg og bli hjemme dersom du er syk eller har symptomer på korona.

Kultur

Kan du gå på konserter, kino eller teaterforestillinger? Ja og nei, men mest ja. Nøkkelordet her er «faste, tilviste plasser» og størrelsen på arrangementet. Har det stedet du skal til faste, tilviste plasser, slik de har det i en teatersal, i operaen, på kino eller i Oslo Spektrum, er alt som før de neste 14 dagene.

De nye restriksjonene gir bare antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten slike faste, tilviste plasser. Der er det nå ikke lov å være flere enn 600 personer (i kohorter på 200), noe som rammer deg som har billetter til de stedene der man står, som på Rockefeller og Sentrum Scene. Fredag avlyste for eksempel Sentrum Scene lørdagens konsert med Ruben, «grunnet myndighetspålegg». De har vanligvis plass til 1800 publikummere. Mens Folketeateret, som setter opp «Reisen til julestjernen», fornøyd kunne meddele på sine sider: «Alle med billetter kan komme på forestilling! Fordi vi har faste, tilviste plasser, er vi ikke rammet av antallsbegrensningene som nylig er innført».

– Saler med sitteplasser kan holde på som før, mens de kulturaktørene som har store, utsolgte show på stående kapasitet utover 600, har ofte ikke så mye annet valg enn å utsette eller avlyse. Noen kan også rigge til konserter med stoler, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører. Hun er tross alt lettet over at ikke regjeringen gjeninnførte «meteren».

– Det hadde fått store konsekvenser for hele bransjen og hadde vært det verste som kunne skje. Da vil også teatrene og konsertsalene bli rammet, for da kan ikke folk sitte skulder ved skulder. Det er helt avgjørende for oss i kulturnæringen at ikke meteren kommer tilbake, sier Østerdal.

Men kan du gå på julekonsert i en kirke? Ja, i en liten kirke der det uansett ikke er plass til flere enn en kohort på 200 personer, er alt som normalt. I en mye større kirke kan man dele inn i kohorter på 200, med maks 600 innendørs. Markerer man faste, tilviste plasser i kirken, kan man ta imot enda flere.

– Slik de nye reglene er nå, greier vi å gjennomføre hele vårt oppsatte program før jul, sier Kari Falk, som er daglig leder for Kulturkirken Jakob. Der kan de kjøre på maks med 450 publikummere – vel å merke når de har faste, tilviste seter og en oversikt over hvem som er der og hvor de sitter.

– Vi må kunne smittespore, så setene må være merket. Dette krever ekstra arbeid for oss, men da kan vi gjennomføre alle konserter som planlagt. Utfordringen blir hvis myndighetene nå endrer på reglene underveis. Men slik det ser ut nå, kan vi gjennomføre programmet vårt, sier Falk til Dagsavisen.

Julehandel

Skal du ut og handle til jul på kjøpesentrene? Da trenger du ikke huske noen annet enn å ta på deg det påbudte munnbindet - og selvsagt holde en høflig avstand til de andre kundene. Regjeringen gjeninnførte ikke en meters avstand, og det vil derfor ikke bli restriksjoner på antall kunder som kan være inne i en butikk samtidig, slik det var under nedstengningen i fjor.

– Julehandelen gikk rimelig greit i fjor, da vi hadde enda flere restriksjoner. Det er ikke noen grunn til å tro at det ikke skulle gå greit i år, så lenge folk klarer å tenke på smittevern samtidig, sier Jarle Hammerstad, som er leder for handelspolitikk i bransjeorganisasjonen Virke.

På handletur i julegate i Trondheim. Illustrasjonsbilde. (Gorm Kallestad/NTB)

– I fjor så vi at det ble mye netthandel. Det kan det bli i år også, kanskje i en kombinasjon med handel på kjøpesentre. Jeg tror ikke de nye restriksjonene vil påvirke julehandelen vesentlig. Jeg vil også bli overrasket dersom det kommer flere restriksjoner før jul, som går på handel. Men det er jo også mye vi ennå ikke vet om dette omikron-viruset, sier Hammerstad.

Restaurant og uteliv

Hva med julebordet som er booket på restauranten, eller studentgjengen som skulle ut på byen før juleferien tar fatt? Ingen problem, du må bare huske å booke bord på forhånd - og forholde deg til smittevernstiltakene.

Anders Braathen er driftsansvarlig for Lava Oslo, som driver flere forskjellige restauranter rundt om i byen, deriblant Hrimnir Ramen, Hitchhiker, Vega snackbar og Sentralen restaurant og kafé. Hos dem er det «business as usual».

– Restriksjonene løser vi kjempefint, vi har vært gjennom det mange ganger, så vi har blitt veldig rutinerte på dette, sier Braathen.

– Ja, kan alle gjester bare komme som vanlig da?

– Gjestene kan komme som vanlig, og kose seg med mat og drikke. Vi følger alle smittevernreglene som er blitt gitt av Oslo kommune og FHI. Vi registrer jo gjestene via bookingsystemet vårt når de bestiller bord, vi har håndsprit og personalet bruker munnbind igjen. Ellers vil jeg si det er ganske vanlig.

Driftsansvarlig for Lava Oslo, Anders Braathen, ønsker alle velkommen til sine restauranter. (Anne Valeur)

Men hva med julebordet?

Braathen forteller at julebordene vil gå som normalt hos deres restauranter, og at de nye tiltakene ikke har hatt noen effekt på avbestillinger, annet enn det som er normalt i en stressende desembermåned.

– Ja, julebordene vil gå som normalt. Det er ikke noen begrensninger på det, med mindre det er kjempestore julebord. Vi forventer en fin helg nå, og satser på to fine uker før vi tar juleferie, sier han.

Ja, du kan altså fremdeles gå på julebordet. Men kan du danse? Svaret på det er nei. Nå må alle gjester sitte sammen på et fastsatt bord, med bordservering av alkoholen. Dansefoten må du rett og slett spare til etterfesten - hjemme. Akkurat som det var før gjenåpningen, med andre ord.

Ellers er det ingen problemer med å nyte god mat og drikke i førjulstiden.

Reise

Skal du på en weekendtur til julemarkedet i Tallinn eller Wien? Juleferie til Spania? Eller skal du på juleshopping i London? Ja, du kan fremdeles reise, men det er noen nye tiltak du må ta stilling til.

– Det er ingen innreiserestriksjoner til Norge nå, alle som vil har lov til å komme, men det er ulike forskriftsfestede innreisetiltak for å redusere risikoen for importsmitte og videre spredning, sier Ingvild Fjeldheim, på avdeling for smittevern og vaksine hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Disse innreisetiltakene er som følger:

Alle reisende over 16 år har plikt til å registrere seg ved ankomst til Norge.

Du må teste deg ved ankomst på grenseovergangsstedet, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Testen skal være hurtigtest, og du må vente på svar ved teststasjonen. Dersom det ikke er mulig å ta test ved grensen skal testen tas ved en teststasjon eller ved selvtest innen 24 timer etter ankomst.

Personer over 18 år som ankommer Norge fra et land/område med karanteneplikt, skal som hovedregel i innreisekarantene i ti døgn etter ankomst. Dette gjelder blant annet uvaksinerte. Denne karantenen kan forkortes ved negativ PCR-test tatt minimum tre døgn etter ankomst. Reisende som er fullvaksinert, eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene og kan vise fram gyldig koronasertifikat, er unntatt krav om innreisekarantene.

Et fly fra Norwegian letter fra Oslo lufthavn (OSL). (Håkon Mosvold Larsen/NPK)

Utenriksdepartementet har nå frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe. Skulle du mot formodning likevel reise til et av disse landene, eller har du vært der i løpet av de ti siste dagene? Da er det noen egne regler du må følge:

Teste deg før ankomst og ved ankomst, uavhengig av vaksinestatus. Dette er pliktig. I tillegg må du ta en PCR-test innen ett døgn etter ankomst og deretter en ny tidligst sju døgn etter ankomst. Dette gjelder også for de som har oppholdt seg i navngitte land siste ti døgn.

Plikt til innreisekarantene i ti døgn for alle reisende som i løpet av siste ti døgn har oppholdt seg i aktuelle land, inkludert fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19. De første tre døgnene skal karantenen gjennomføres på karantenehotell. Ved negativ PCR tatt etter tre døgn kan resten av karantenen gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Karantenen kan forkortes ved negativ PCR tatt tidligst sju døgn etter ankomst. Barn under 18 år og diplomater kan gjennomføre karantenen i egen bolig eller egnet oppholdssted.

