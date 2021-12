Elsparkesyklist dømt for fyllekjøring med 2,14 i promille

Ifølge vitner kjørte den overstadig berusede 38-åringen sikksakk mellom biler og fotgjengere før han til slutt kjørte på en person som satt stille og leste på mobilen sin. Mannen som ble påkjørt, måtte til legevakt med skader i det ene beinet og armen.

Mannen fortalte i Oslo tingrett at han hadde drukket vin, men at han følte seg skikket til å kjøre elsparkesykkel.

Det er Vårt Oslo som har lest dommen mot mannen.

I retten ga 38-åringen en uforbeholden tilståelse og erkjente at han nå forstår at han var for beruset til å kjøre elsparkesykkel. Men han stilte seg før rettssaken uforstående til at promillen kunne være 2,14.

Mannen ble dømt til 15 dagers betinget fengsel for uaktsom kjøring, en bot på 20.000 kroner og å betale drøyt 1.000 kroner i erstatning til mannen som ble påkjørt, i tillegg til 2.000 kroner i sakskostnader.

