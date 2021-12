Vedum jobber med ny koronakrisepakke – kan bli klar i januar

Torsdag ble det kjent at regjeringen tar en rekke økonomiske grep for å berge kulturlivet, næringslivet og kommunene gjennom en korona-vinter med strenge restriksjoner.

Nå røper finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han allerede har begynt å jobbe med en ny økonomisk krisepakke.

– Vi må se hvor store budsjettkonsekvenser dette vil få, det er for tidlig å si. Det er naturlig at regjeringen eventuelt kommer med en ny proposisjon i januar hvor man gjør en ny beregning av hvor store kostnadene er, sier Vedum til NTB.

Arbeidet er i gang

Han sier at arbeidet med dette allerede er i gang.

– Med en gang vi bestemte dette i dag, begynte vi det arbeidet sånn at vi får alle vedtakene på plass, sier Vedum.

– Jeg er helt sikker på at det er noe Stortinget vil slutte seg til, for det er jo ikke sånn at kassa er tom i januar, føyer han til.

Regjeringen har bestemt at den økonomiske støtten til kulturlivet, idretten og frivilligheten videreføres fram til 1. juli neste år. Den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner beholdes ut året.

I tillegg skal staten ta en større del av kostnaden ved koronarelatert sykdomsfravær på jobb. Arbeidsgiver skal dekke de første fem dagene, før staten overtar fra dag seks. Også denne ordningen gjelder til 1. juli 2022.

Ber om mer

Næringslivet roser regjeringen for å ta grep, men etterlyser kraftigere virkemidler. NHO og Virke ber begge om at Vedum gjeninnfører en nasjonal kompensasjonsordning.

NHO ønsker også at arbeidsgiverperioden ved sykefravær reduseres til tre dager, og at arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres til fem dager.

Vedum forsvarer regjeringens innretning.

– Verken regjeringen eller noen folk er fornøyd med situasjonen vi er vi, vi skulle ønske smitten var borte. Men jeg tror NHO og alle er glade for at vi går fra dag 16 til dag 6, sier Vedum.

– Dette gjør vi helt på egen kjøl og med en eneste gang. Så det vil i første omgang oppleves som en forbedring, legger finansministeren til.