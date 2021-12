Regjeringspartiene og SV forplikter seg til strømtiltak

Av Bibiana Piene

– Med dette forslaget parkerer vi all uro om det kommer tiltak eller ikke. Nå vedtar vi at noe skal skje, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Vi slår fast at det er et flertall på Stortinget som vil ha tiltak som monner, og det er dermed en forpliktelse, slår han fast.

Hindrer flertall

De tre budsjettkameratene ble sent onsdag kveld enige om forslaget, som samtidig hindrer flertall for en rekke andre forslag som torsdag legges fram i Stortinget om ulike støtteordninger for folk med høye strømregninger.

Forslaget viser imidlertid med all tydelighet at det er flertall på Stortinget for å sette i gang tiltak, påpeker Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud.

– Det er viktig at vi får tatt grep og at regjeringen går i gang med å jobbe med dette. Det må gjøres kloke vurderinger for å få et system som fungerer bra, sier hun.

En rekke andre strømforslag blir lagt fram i Stortinget torsdag. Frp foreslår å betale 4.000 kroner i strømstøtte til hver husstand i Norge, mens Venstre, Høyre og KrF vil gi studenter 1.000 kroner ekstra i stipend.

Kjøper seg tid

Også Sps parlamentariske leder Marit Arnstad påpeker at man med forslaget kjøper seg litt tid.

– Med det forslaget som nå blir vedtatt, gir vi regjeringen litt tid til å vurdere hvilke grupper det er viktigst å sette i gang tiltak for, hvem som har mest behov for det akkurat nå. Den muligheten tror jeg vi skal ta oss, sier hun.

I forslaget bes regjeringen «spesielt se på tiltak som kan avhjelpe grupper som rammes spesielt hardt av ekstraordinære høye strømpriser».

