Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

SV forsøkte å få med seg Ap og Sp på å reversere kuttet som vil ramme rundt 10.000 mennesker, men ble ikke hørt.

Går du på arbeidsmarkedstiltak i Nav, og er tiltakspenger «lønna» du skal leve av?

Hvis svaret er ja, vil du fra 1. januar neste år bare ha krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak i regi av Nav.

Inntil da er tiltakspengene på 411 kroner dagen.

Har du barn, har du krav på 49 kroner per barn. Det er ikke varslet om at regjeringa vil kutte i barnetillegget.

275 millioner skal staten spare på kuttet, som rammer en «gruppe som ikke protesterer», ifølge en ansatt i Nav som ikke ønsker å stå fram.

– Vi er mange som fortviler, sier den Nav-ansatte til FriFagbevegelse.

Navs pressevakt sier Nav ikke vil svare på spørsmål om hva så mye mindre tiltakspenger kan bety for de som rammes, fordi den planlagte endringen ikke har trådt i kraft.

– Går ikke an å leve av

«Et relativt brutalt kutt for mennesker i alvorlige livssituasjoner », kaller Mimir Kristjánsson i Rødt det.

– De tre rødgrønne kameratene har gjort en god ryddejobb, det var mye å rette opp, men de har glemt et hjørne i stua, sier Kristjánsson som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Det går ikke an å leve av 255 kroner dagen. Det koster 40 kroner å ta seg en dusj for tida, minner han om.

– Dette kuttet stimulerer ikke folk til å komme seg i jobb. Det bidrar til å skyve folk over på sosialhjelp. Det er siste stopp, sier Rødt-representanten.

Han foreslår å øke selskapsskatten for å finne penger.

– Forutsigbarhet, er argumentet for ikke å øke skattene til de rike. Men forutsigbarheten for dem som skal leve på 255 kroner dagen er ikke noe å skryte av, fastholder Kristjánsson.

[ Covid, cash og klasse ]

Flere må trolig på sosialen

Kuttet som stammer fra Solberg-regjeringas statsbudsjett for 2022 er ledsaget av en økning i tilskuddet til kommunene: 70 millioner kroner mer til sosialhjelp. Det er fordi regjeringa forventet at kuttet i tiltakspenger vil føre til at folk vil trenge økonomisk sosialhjelp.

– Flere mennesker på tiltak som må over på sosialhjelp for å klare seg. Mener Arbeiderpartiet det vil føre til at flere på tiltak vil komme seg i jobb raskere?

Tuva Moflag, arbeids- og sosialpolitisk talsperson i Ap, svarer at regjeringa i statsbudsjettet sørger for flere arbeidsrettede tiltaksplasser og styrker oppfølging av arbeidsløse.

«Det bidrar til å få flere i jobb», mener Moflag.

[ Støre innfører regionale tiltak for Oslo og kommunene rundt ]

– Politikerne kan prøve selv

FriFagbevegelse fortalte nylig om Ole Bjørn Andersen, som deltar i tiltak. Han har ikke krav på dagpenger og heller ikke arbeidsavklaringspenger, så han er en av dem som får «lønn» fra Nav to dager i uka.

– Hvis de kutter i tiltakspengene, er det nesten å ta livet av folk, sa Andersen.

– Jeg tror ikke de skjønner hva det vil si å prøve og klare seg på de pengene. De kunne prøvd selv et halvt års tid å leve på 255 kroner dagen, sa han.

[ – Hvis menneskene kjører full krig mot bakteriene, taper vi ]

SV fikk ikke gjennomslag

– Prøvde SV å få Sp og Ap med på å droppe kuttet i tiltakspenger?

– Ja. SV satt av penger til å reversere kuttene i tiltakspenger i vårt alternative budsjett, og løftet dette inn i forhandlingene, men dessverre fikk vi ikke gjennomslag for det, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV og leder i arbeids og sosialkomiteen.

– Hva syns SV om at flere på tiltak trolig vil måtte søke sosialhjelp for å klare seg?

– Vi er bekymret for hva kuttene i tiltakspenger kan få å si for de som nå får mindre å leve av. Derfor prioriterte vi dette i vårt alternative budsjett, sier Bergstø til FriFagbevegelse.

Samtidig som mange som deltar i tiltak skal få mindre «lønn» for det, ønsker regjeringa at flere skal være med. Neste år setter regjeringa av rundt 10 milliarder kroner til arbeidsmarkedstiltak.

[ Endelig kunne de elske fritt. Straffen var sykdom og død ]

Ap: – Vi endret mye

FriFagbevegelse spør Tuva Moflag, Aps arbeids- og sosialpolitiske talsperson:

– SV forsøkte å få Ap og Sp med på å reversere dette kuttet fra Solberg-regjeringas statsbudsjett. Hvorfor gikk ikke Ap med på det?

Moflag svarer at de ikke rakk å finne gode løsninger før regjeringa måtte legge fram sitt statsbudsjett, og at de heller ikke lyktes med det i budsjettforhandlingene med SV.

«På sju uker fikk vi likevel endret på veldig mye», svarer Moflag på epost til FriFagbevegelse.

«Med alle disse endringene var det krevende å finne penger til å gjøre endringer i forslaget om tiltakspenger», skriver hun.

Blant annet har Ap, Sp og SV reversert Solberg-regjeringas kutt for uføre som jobber ved siden av trygden, sørget for at AAP-mottakere ikke tvinges over på sosialhjelp og sikret feriepenger til arbeidsløse og permitterte. Avkorting av sosialhjelp mot barnetrygd avvikles og brillestøtteordningen for barn forbedres.

– Vil Ap reversere kuttet i tiltakspenger i neste statsbudsjett?

«Det er mye som vi må finne penger til i et statsbudsjett. Vi skal over nyåret i gang med arbeidet fram mot neste statsbudsjett, men det er for tidlig nå å si noe om akkurat denne saken», svarer Aps arbeids- og sosialpolitiske talsperson.

[ Det subtile drikkepresset ]

Skal dekke alle utgifter

«Tiltakspenger (og barnetillegg på 49 kroner dagen) skal dekke utgiftene dine til livsopphold (inklusive husleie på hjemstedet ditt) og gis for de dagene du deltar på tiltaket», opplyser Nav på sine nettsider. Transport til tiltaksbedriften må folk dekke selv, hvis de bor innen en viss avstand.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen